"Босния была худшей командой из четвертой корзины, нам не повезло. Франция и Украина уже знакомые мне. Сейчас мы дома играем на таком уровне, что любой соперник может пострадать. В любом случае гости должны будут постараться.

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Я не был в Казахстане. Наверное, и в других делах тоже не поеду туда, так как в воздухе витает какая-то экзотика. В этой группе будет сложно, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом", – приводит слова Градецки официальный сайт федерации футбола Финляндии.

Напомним, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 с нами бороться Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

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