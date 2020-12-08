"Боснія була найгіршою командою з четвертого кошика, нам не пощастило. Франція і Україна вже знайомі мені. Зараз ми вдома граємо на такому рівні, що будь-який суперник може постраждати. У будь-якому випадку гості повинні будуть постаратися.

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Я не був у Казахстані. Напевно, і в інших справах теж не поїду туди, оскільки у повітрі витає якась екзотика. У цій групі буде складно, але ми не збираємося зупинятися на досягнутому", – наводить слова Градецкі офіційний сайт федерації футболу Фінляндії.

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 з нами боротимуться Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан.

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