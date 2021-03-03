Франция и Украина проведут матч в рамках квалификации отбора к ЧМ-2022 при пустых трибунах.

Федерация футбола Франции пыталась договориться о проведении поединка против сборной Украины с болельщиками на стадионе, сообщает L`Equipe.

Украина не смогла обжаловать техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии, – СМИ

Впрочем, местная власть запретила присутствие даже небольшого количества зрителей на стадионе. Добавим, что предыдущая встреча команд в октябре состоялась в присутствии болельщиков.

К слову, Украина начнет участие в квалификации к ЧМ-2022 выездным матчем против Франции. Поединок запланирован на 24 марта, начало в 21:45.

Унікальний солдат Динамо: чому Луческу робить ставку на Буяльського, а Шевченко вперто не бачить його у збірній