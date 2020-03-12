Франция – Украина: поединок находится под угрозой срыва

Подопечные Андрея Шевченко рискуют потерять топового спарринг-партнера.
Товарищеский матч Франция – Украина может быть отменен, сообщает авторитетное издание L'Équipe.
Франция – Украина: матч пройдет без зрителей – коронавирус внес еще одно изменение в график чемпионов мира
Под угрозой срыва не только матч "трехцветных" против команды Шевченко, но и спарринг с Финляндией. Окончательное решение примет французское правительство в ближайшее время, оценив ситуацию с распространением коронавируса.
Напомним, матч Франция – Украина запланирован на 27 марта. Ранее было принято решение провести спарринг без зрителей.
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