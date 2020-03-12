toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Евро-2020
ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Франция – Украина: поединок находится под угрозой срыва

22:32 73 Читати українською
Франция – Украина: поединок находится под угрозой срыва
Караваев, Шевченко, Малиновский / Фото УАФ

Подопечные Андрея Шевченко рискуют потерять топового спарринг-партнера.

 

Товарищеский матч Франция – Украина может быть отменен, сообщает авторитетное издание L'Équipe.

Франция – Украина: матч пройдет без зрителей – коронавирус внес еще одно изменение в график чемпионов мира

Под угрозой срыва не только матч "трехцветных" против команды Шевченко, но и спарринг с Финляндией. Окончательное решение примет французское правительство в ближайшее время, оценив ситуацию с распространением коронавируса.

Напомним, матч Франция – Украина запланирован на 27 марта. Ранее было принято решение провести спарринг без зрителей.

"Сином цікавилось Динамо, але коли травмувався, про нього забули": Тарас Степаненко очима своєї матері

blog_ava
Ливерпуль – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча
01:35
3345
Теги
коронавирус Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Товарищеские матчи Франция - Украина Франция Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
10
мин
Фортуна
21:30
Падерборн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук