"Я волнуюсь. У Мбаппе огромное его. Думаю, что Дидье Дешам больше не справляется с ним, это очень проблематично. Даже странно, что он позволяет Килиану так много всего. Это видно по действиям на поле. Я не собираюсь говорить, что Мбаппе играет успешно.

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Не уверен, что у него хорошая форма, как это было в ПСЖ. Мы ожидаем гораздо большего от Мбаппе, ведь все считают его одним из лучших в Европе. А еще мне интересно, понимает ли он, что у него нет такого класса, как у некоторых игроков команды, когда дело доходит до выполнения штрафных?" – цитирует Ротена transfery.info.

Заметим, Мбаппе в трех играх группового этапа записал в свой актив лишь один голевой пас. 28 июня сборную Франции ждет матч 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии.

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