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Франция – Хорватия: Варан – 5-й француз, который в один год сыграет в финалах Лиги чемпионов и чемпионата мира

17:29 80 Читати українською
Франция – Хорватия: Варан – 5-й француз, который в один год сыграет в финалах Лиги чемпионов и чемпионата мира
Рафаэль Варан / Twitter

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан повторил достижение четырех своих соотечественников.

Рафаэль Варан стал пятым французским футболистом, который в один год участвует в финалах Лиги чемпионов и чемпионата мира, сообщает Opta. После триумфа в европейском клубном турнире с Реалом (победа над Ливерпулем в мае) защитник попытается выиграть Мундиаль со сборной Франции.

Ранее среди французов такое достижение покорилось Зинедину Зидану, Дидье Дешаму и Кристиану Карамбе в 1998 году (Зидан и Дешам перед победой на домашнем ЧМ-1998 в финале ЛЧ защищали цвета Ювентуса, а Карамбе – Реала), а также Тьерри Анри в 2006 году (проиграл с Арсеналом в финале ЛЧ, а затем с "ле бле" в финале ЧМ).

Напомним, что финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия стартует в 18:00 по киевскому времени. Следить за событиями в матче можно в текстовом онлайне от "Футбол 24".

Франция – Хорватия: анонс финала ЧМ-2018

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция

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2 : 1
Хорватия
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ЧМ 2018 Франция - Хорватия Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция Франция Рафаэль Варан Рафаэль Варан
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