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Франція – Хорватія: Варан – 5-й француз, який в один рік зіграє у фіналах Ліги чемпіонів та чемпіонату світу

17:29 217 Читать на русском
Франція – Хорватія: Варан – 5-й француз, який в один рік зіграє у фіналах Ліги чемпіонів та чемпіонату світу
Рафаель Варан / Twitter

Захисник збірної Франції Рафаель Варан повторив досягнення чотирьох своїх співвітчизників.

Рафаель Варан став п'ятим французьким футболістом, який в один рік бере участь у фіналах Ліги чемпіонів та чемпіонату світу, повідомляє Opta. Після тріумфу в європейському клубному турнірі з Реалом (перемога над Ліверпулем у травні) захисник спробує виграти Мундіаль зі збірною Франції.

Раніше серед французів таке досягнення підкорилося Зінедіну Зідану, Дідьє Дешаму та Крістіану Карамбе в 1998 році (Зідан і Дешам перед перемогою на домашньому ЧС-1998 у фіналі ЛЧ захищали кольори Ювентуса, а Карамбе – Реала), а також Тьєррі Анрі в 2006 році (програв з Арсеналом у фіналі ЛЧ, а потім з "ле бльо" у фіналі ЧС).

Нагадаємо, що фінал ЧС-2018 Франція – Хорватія стартує о 18:00 за київським часом. Слідкувати за подіями в матчі можна в текстовому онлайні від "Футбол 24".

Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція

live
2 : 1
Хорватія
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ЧС 2018 Франція - Хорватія Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція Франція Рафаель Варан Рафаель Варан
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