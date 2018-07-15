Франція – Хорватія: Варан – 5-й француз, який в один рік зіграє у фіналах Ліги чемпіонів та чемпіонату світу

Захисник збірної Франції Рафаель Варан повторив досягнення чотирьох своїх співвітчизників.

Рафаель Варан став п'ятим французьким футболістом, який в один рік бере участь у фіналах Ліги чемпіонів та чемпіонату світу, повідомляє Opta. Після тріумфу в європейському клубному турнірі з Реалом (перемога над Ліверпулем у травні) захисник спробує виграти Мундіаль зі збірною Франції.

Раніше серед французів таке досягнення підкорилося Зінедіну Зідану, Дідьє Дешаму та Крістіану Карамбе в 1998 році (Зідан і Дешам перед перемогою на домашньому ЧС-1998 у фіналі ЛЧ захищали кольори Ювентуса, а Карамбе – Реала), а також Тьєррі Анрі в 2006 році (програв з Арсеналом у фіналі ЛЧ, а потім з "ле бльо" у фіналі ЧС).

Нагадаємо, що фінал ЧС-2018 Франція – Хорватія стартує о 18:00 за київським часом. Слідкувати за подіями в матчі можна в текстовому онлайні від "Футбол 24".

Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018