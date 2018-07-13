Франция – Хорватия: экс-наставник балканцев Штимац потроллил соперника, вспомнив происхождение многих французов

Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац довольно неоднозначно высказался об игроках сборной Франции – сопернике балканцев в финале чемпионата мира-2018.

Экс-наставник сборной Хорватии Игор Штимац, который руководил национальной командой с 2012 по 2013 год, вспомнил африканское происхождение многих футболистов сборной Франции.

Почему Хорватия в финале ЧМ-2018 – это нереально круто, или Уникальная украинская примета снова работает

"Кто-то знает, против кого мы будем играть в финале? Кимпембе – из Конго, Дембеле – из Мавритании, Сидибе – из Мали, Умтити – из Камеруна, Погба – из Гвинеи, Толиссо – из Того, Матюйди – из Анголы, Канте – из Мали , Нзонзи – из Конго, Мбаппе – из Камеруна, Менди – из Сенегала, Манданда – из Конго, Фекир – из Алжира. Респект!", – написал Штимац на своей странице в Facebook.

К слову, Штимац в составе сборной Хорватии стал бронзовым призером ЧМ-1998 во Франции.

Напомним, матч Франция – Хорватия состоится 15 июля в Москве. Начало в 17:00.

Франция – Хорватия: "голкиперские проклятия Монако" – команду Далича ждет непростое испытание