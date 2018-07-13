toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Франция – Хорватия: экс-наставник балканцев Штимац потроллил соперника, вспомнив происхождение многих французов

23:12 13 Читати українською
Франция – Хорватия: экс-наставник балканцев Штимац потроллил соперника, вспомнив происхождение многих французов
Игор Штимац / фото из соцсетей

Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац довольно неоднозначно высказался об игроках сборной Франции – сопернике балканцев в финале чемпионата мира-2018.

Экс-наставник сборной Хорватии Игор Штимац, который руководил национальной командой с 2012 по 2013 год, вспомнил африканское происхождение многих футболистов сборной Франции.

Почему Хорватия в финале ЧМ-2018 – это нереально круто, или Уникальная украинская примета снова работает

"Кто-то знает, против кого мы будем играть в финале? Кимпембе – из Конго, Дембеле – из Мавритании, Сидибе – из Мали, Умтити – из Камеруна, Погба – из Гвинеи, Толиссо – из Того, Матюйди – из Анголы, Канте – из Мали , Нзонзи – из Конго, Мбаппе – из Камеруна, Менди – из Сенегала, Манданда – из Конго, Фекир – из Алжира. Респект!", – написал Штимац на своей странице в Facebook.

К слову, Штимац в составе сборной Хорватии стал бронзовым призером ЧМ-1998 во Франции.

Напомним, матч Франция – Хорватия состоится 15 июля в Москве. Начало в 17:00.

Франция – Хорватия: "голкиперские проклятия Монако" – команду Далича ждет непростое испытание

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
18
час
:
42
мин
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Игор Штимац Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Хорватия Хорватия футбольные курьёзы ЧМ 2018
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре
    Світ — 17:26487 ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре
17
час
:
42
мин
Бельгия
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук