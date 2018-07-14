Франція – Хорватія: екс-наставник балканців Штімац потролив суперника, пригадавши походження багатьох французів

Колишній головний тренер збірної Хорватії Ігор Штімац доволі неоднозначно висловився про гравців збірної Франції – суперника балканців у фіналі чемпіонату світу-2018.

Екс-наставник збірної Хорватії Ігор Штімац, який керував національною командою з 2012 по 2013 рік, пригадав африканське походження багатьох футболістів збірної Франції.

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"Хтось знає, проти кого ми гратимемо у фіналі? Кімпембе – з Конго, Дембеле – з Мавританії, Сідібе – з Малі, Умтіті – з Камеруну, Погба – з Гвінеї, Толіссо – з Того, Матюйді – з Анголи, Канте – з Малі, Нзонзі – з Конго, Мбаппе – з Камеруну, Менді – з Сенегалу , Манданда – з Конго, Набіль Фекір – з Алжиру. Респект!", – написав Штімац на своїй сторінці у Facebook.

До слова, Штімац у складі збірної Хорватії став бронзовим призером ЧС-1998 у Франції.

Нагадаємо, матч Франція – Хорватія відбудеться 15 липня у Москві. Початок о 17:00.

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