Жира: Лучше бы Анри был со сборной Франции и давал мне советы

Форвард сборной Франции Оливье Жиру перед матчем 1/2 финала ЧМ-2018 с Бельгией поделился мыслями о том, что легендарный французский нападающий Тьерри Анри входит в тренерский штаб "красных дьяволов".

"Лучше бы Анри был с нами и давал мне советы. Он настоящая легенда французского футбола, мы относимся к нему с огромным уважением.

Мы уважаем все его достижения, но особенно об этом не думаем. Я не завидую. Это взаимное уважение. Никаких обид у меня нет.

Моя работа – быть полезным на поле, помогать команде. Для меня было бы честью продемонстрировать Тьерри, что он выбрал не ту сторону!", – цитирует футболиста Goal.com.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия состоится 10 июля, начало игры – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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