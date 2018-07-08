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Жира: Лучше бы Анри был со сборной Франции и давал мне советы

22:52 38 Читати українською
Жира: Лучше бы Анри был со сборной Франции и давал мне советы
Оливье Жиру / Фото: ФИФА

Форвард сборной Франции Оливье Жиру перед матчем 1/2 финала ЧМ-2018 с Бельгией поделился мыслями о том, что легендарный французский нападающий Тьерри Анри входит в тренерский штаб "красных дьяволов".

"Лучше бы Анри был с нами и давал мне советы. Он настоящая легенда французского футбола, мы относимся к нему с огромным уважением.

Мы уважаем все его достижения, но особенно об этом не думаем. Я не завидую. Это взаимное уважение. Никаких обид у меня нет.

Моя работа – быть полезным на поле, помогать команде. Для меня было бы честью продемонстрировать Тьерри, что он выбрал не ту сторону!", – цитирует футболиста Goal.com.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия состоится 10 июля, начало игры – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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ЧМ 20181/2 финала

Франция - Бельгия: Вторник 10 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
21
час
:
44
мин
Бельгия
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ЧМ 2018 Франция Франция Франция - Бельгия Тьерри Анри Тьерри Анри Оливье Жиру Оливье Жиру
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