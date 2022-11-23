Після того, як півзахисник збірної Австралії Крейг Гудвін відкрив рахунок у матчі з Францією, закралася думка, що вівторок стане днем ​​сенсацій. Адже раніше збірна Саудівської Аравії обіграла Аргентину.

Франція розгромила Австралію – Жиру став другим найкращим бомбардиром в історії "Ле Бльо", наздогнавши Анрі

Але у команди Дідьє Дешама були свої плани на цей вечір. Пропустивши швидкий м'яч, французи відігралися і повели у рахунку ще до перерви – завдяки голам Рабйо та Жиру. А вже у другому таймі збірна Франції довела рахунок до крупного – відзначився Мбаппе, а також той самий рекордсмен цього вечора Жиру. Форвард Мілана завдяки своєму дублю зрівнявся за кількістю голів за "Ле Бльо" з Тьєррі Анрі. В обох – по 51 забитому м'ячу у футболці національної команди.