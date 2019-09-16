Фран Соль предположил, как Динамо выйдет из кризиса

Экс-игрок голландского клуба Вилем ІІ Фран Соль прокомментировал последние неудачи команды под руководством Алексея Михайличенко.

"Михайличенко? Он очень развит в плане культуры футбола: он играл и за Сампдорию, и за Рейнджерс. Поэтому мы надеемся, что он передаст все эти знания нам. Но, конечно, на это нужно время. Нам нужно время, чтобы понять его, а ему – чтобы понять нас", – заявил Соль в интервью телеканалу XSPORT.

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Напомним, Фран Соль перешел из Виллем II в Динамо за 3,25 млн евро. За это время испанец забил 2 гола и пропустил длительный срок из-за травмы плеча.

Динамо под руководством Алексея Михайличенко в двух матчах смогло набрать лишь одно очко.

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