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Фран Соль предположил, как Динамо выйдет из кризиса

19:57 608 Читати українською
Фран Соль предположил, как Динамо выйдет из кризиса
Фран Соль / ФК Динамо Киев

Экс-игрок голландского клуба Вилем ІІ Фран Соль прокомментировал последние неудачи команды под руководством Алексея Михайличенко.

49’ Артем Беседин
 
Владислав Калитвинцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калитвинцев
49’ Артем Беседин
56’ Олександр Філіппов

"Михайличенко? Он очень развит в плане культуры футбола: он играл и за Сампдорию, и за Рейнджерс. Поэтому мы надеемся, что он передаст все эти знания нам. Но, конечно, на это нужно время. Нам нужно время, чтобы понять его, а ему – чтобы понять нас", – заявил Соль в интервью телеканалу XSPORT.

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Напомним, Фран Соль перешел из Виллем II в Динамо за 3,25 млн евро. За это время испанец забил 2 гола и пропустил длительный срок из-за травмы плеча.

Динамо под руководством Алексея Михайличенко в двух матчах смогло набрать лишь одно очко.

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Теги
Динамо Киев - Десна Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Фран Соль Фран Соль
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