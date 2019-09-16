Фран Соль припустив, як Динамо вийде з кризи

Екс-гравець голландського клубу Вілем ІІ Фран Соль прокоментував останні невдачі команди під керівництвом Олексія Михайличенка.

"Михайличенко? Він дуже розвинутий в плані культури футболу: він грав і за Сампдорію, і за Рейнджерс. Тому ми сподіваємося, що він передасть всі ці знання нам. Але, звичайно, на це потрібен час. Нам потрібен час, щоб зрозуміти його, а йому – щоб зрозуміти нас", – заявив Соль у інтерв’ю телеканалу XSPORT.

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Нагадаємо, Фран Соль перейшов з Віллем II у Динамо за 3,25 млн євро. За цей час іспанець забив 2 голи і пропустив тривалий термін через травму плеча.

Динамо під керівництвом Олексія Михайличенка у двох матчах спромоглось набрати лише одне очко.

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