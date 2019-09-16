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Фран Соль припустив, як Динамо вийде з кризи

19:57 643 Читать на русском
Фран Соль припустив, як Динамо вийде з кризи
Фран Соль / ФК Динамо Київ

Екс-гравець голландського клубу Вілем ІІ Фран Соль прокоментував останні невдачі команди під керівництвом Олексія Михайличенка.

49’ Артем Бєсєдін
 
Владислав Калітвінцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калітвінцев
49’ Артем Бєсєдін
56’ Олександр Філіппов

"Михайличенко? Він дуже розвинутий в плані культури футболу: він грав і за Сампдорію, і за Рейнджерс. Тому ми сподіваємося, що він передасть всі ці знання нам. Але, звичайно, на це потрібен час. Нам потрібен час, щоб зрозуміти його, а йому – щоб зрозуміти нас", – заявив Соль у інтерв’ю телеканалу XSPORT.

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Нагадаємо, Фран Соль перейшов з Віллем II у Динамо за 3,25 млн євро. За цей час іспанець забив 2 голи і пропустив тривалий термін через травму плеча.

Динамо під керівництвом Олексія Михайличенка у двох матчах спромоглось набрати лише одне очко.

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Теги
Динамо - Десна Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Фран Соль Фран Соль
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