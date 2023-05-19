Фрайбург проиграл в предыдущих двух матчах и выпал из зоны ЛЧ, оказавшись в трех очках от четвертой позиции. Между тем, до конца чемпионата остается два тура, поэтому подопечные Кристиана Штрайха не имели права на еще одно фиаско.

Впрочем, до 70-й минуты счет не был открыт. Кристиан Штрайх провел тройную замену, выпустив Гюнтера, Петерсона и Кублера. Этот ход сработал мгновенно – уже на 71-й Гюнтер вывел Фрайбург вперед, а к 80-й Петерсен забил еще два гола. Во всех трех случаях ассистировал Шаллай.

Правда, последний забитый мяч отменили, однако и этого хватило для победы. Фрайбург набрал 59 очков и догнал Унион, но остался пятым из-за худшей разницы голов (+8 против +14). Вольфсбург идет седьмым, имея равенство с Байером ("фармацевты" закрывают зону еврокубков), а Айнтрахт отстает всего на три балла.

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