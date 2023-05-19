Фрайбург програв у попередніх двох матчах і випав із зони ЛЧ, опинившись у трьох очках від четвертої позиції. Між тим, до кінця чемпіонату залишається два тури, тож підопічні Крістіана Штрайха не мали права на ще одне фіаско.

Втім, до 70-ї хвилини рахунок не було відкрито. Крістіан Штрайх провів потрійну заміну, випустивши Гюнтера, Петерсона й Кублера. Цей хід спрацював миттєво – вже на 71-й Гюнтер вивів Фрайбург уперед, а до 80-ї Петерсен забив ще два голи. В усіх трьох випадках асистував Шаллай.

Щоправда, останній забитий м'яч скасували, однак і цього вистачило для перемоги. Фрайбург набрав 59 очок і наздогнав Уніон, але залишився п'ятим через гіршу різницю голів (+8 проти +14). Вольфсбург йде сьомим, маючи рівність з Байєром ("фармацевти" закривають зону єврокубків), а Айнтрахт відстає всього на три бали.

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