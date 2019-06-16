Фоззи – о трансфере Данченко в Рубин: Надеюсь, его не будут вызывать в сборную Украины

Участник группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко поделился мнением о трансфере Олега Данченко в казанский Рубин.

"Кирилл Дрышлюк выиграл чемпионат мира в составе молодежной сборной Украины, в то время как Олег Данченко перешел в российский Рубин.

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Я слышал историю, что отец Дрышлюка погиб на Донбассе. Надеюсь, если Данченко выступать даже в Барселоне, его не будут вызывать в сборную.

Мне кажется, что это будет совершенно невозможно, если эти ребята вместе выступать за сборную Украины. Кто не с нами, тот против нас", – поделился Фоззи в интервью FootballHub.

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