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Дрышлюк получил именную награду от Министерства обороны – его отец погиб в зоне АТО

22:23 27 Читати українською
Дрышлюк получил именную награду от Министерства обороны – его отец погиб в зоне АТО
Кирилл Дрышлюк (справа) / ФИФА

Полузащитник молодежной сборной Украины Кирилл Дрышлюк получил именные часы от Министерства обороны.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

Полузащитник молодежной Украине Кирилл Дрышлюк получил индивидуальную награду на торжественной встрече в Доме футболе, передает Динамомания.

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Кроме звание мастера спорта Украины международного класса, Кирилл получил именные часы от Министерства обороны.

Напомним, в финале украинцы победили Южную Корею (3:1) благодаря дублю Супряги и голу Цитаишвили, и сегодня вернулась из Польши.

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