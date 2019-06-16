Фоззі – про трансфер Данченка до Рубіна: Сподіваюсь, його не викликатимуть у збірну України

Учасник групи ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко поділився думкою про трансфер Олега Данченка до казанського Рубіна.

"Кирило Дришлюк виграв чемпіонат світу у складі молодіжної збірної України, в той час як Олег Данченко перейшов до російського Рубіна.

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Я чув історію, що батько Дришлюка загинув на Донбасі. Сподіваюсь, якщо Данченко виступатиме навіть у Барселоні, його не викликатимуть до національної збірної.

Мені здається, що це буде абсолютно неможливо, якщо ці хлопці разом виступатимуть за збірну України. Хто не з нами, той проти нас", – поділився Фоззі в інтерв'ю FootballHub.

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