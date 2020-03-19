Шотландский клуб уменьшит сотрудникам зарплату на 50% – футболистов поставили перед фактом

Перед пандемией коронавируса бессильны даже контракты футболистов.

Руководство шотландского клуба Хартс сообщило игрокам и персоналу о том, что с апреля их заработные платы будут уменьшены на 50%. На такой шаг пришлось пойти из-за вынужденной паузы в чемпионате страны, сообщает официальный сайт эдинбургской команды.

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Шотландский Премьершип, как и большинство европейских чемпионатов, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По словам владелицы Хартс Энн Бадж из-за отмены матчей и срыва телетрансляций клуб потеряет около 1 млн евро. По ее словам, те, кто не согласен с уменьшением зарплаты, могут покинуть клуб.

Напомним, в текущем сезоне Хартс, после 30 туров набрал 23 очка и занимает последнюю, 12-ю строчку.

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