Форвард Зари заявил об амбициях поехать на Евро-2020 со сборной Украины

Нападающий Зари Владислав Кабаев верит в свои шансы попасть в сборную Украины.

"Чувствую себя хорошо. Если не считать карантин, то вижу, что прибавляю. Заметно прибавила вся команда. Это показывает и статистика. На поле стал чувствовать себя более раскованно. Не боюсь ошибиться. Знаю, что нужно делать на поле. Страхую партнеров и чувствую поддержку от них.

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Хотелось бы еще прибавлять и прибавлять. Жаль, что чемпионат приостановили. Команда как раз на ходу, мы обыграли Шахтер, были на эмоциях.

Сборная Украины? Безусловно, я ставлю перед собой такую ​​задачу. Мечта каждого футболиста – поехать на чемпионат Европы или чемпионат мира. В сборной серьезная конкуренция. Поэтому будет очень трудно. Я играю, работаю над собой, делаю все, чтобы попасть на Евро. Сейчас его перенесли на один год, поэтому время и шансы есть. Верю и надеюсь, что все получится", – цитирует Кабаева пресс-служба Зори.

Добавим, что в нынешнем сезоне УПЛ 24-летний нападающий луганчан провел за команду 20 матчей в УПЛ, в которых забил 6 голов и отдал две результативные передачи.

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