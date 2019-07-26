Ювентус не справился со звездами южнокорейской лиги в спарринге

Ювентус и сборная К-Лиги устроили настоящую перестрелку в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Сборная звезд К-Лиги – Ювентус – 3:3

Голы: Осмар, 7, Чезинья, 45; Таррарт, 50 – Мураторе, 9; Матюйди, 78, Перейра, 82

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В начале игры команды сразу обменялись голами, а перед свистком на перерыв корейцы вышли вперед.

Во втором тайме сборная звезд К-Лиги удвоили преимущество, но туринцы не были намерены сдаваться. Голы Матюйди и Перейры зафиксировали на табло ничью – 3:3.

Стоит отметить, что в спарринге не принимал участие главная звезда туринцев Криштиану Роналду.

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