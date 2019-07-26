toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ УПЛ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Ювентус не справился со звездами южнокорейской лиги в спарринге

21:24 30 Читати українською
Ювентус не справился со звездами южнокорейской лиги в спарринге
Сборная звезд К-Лиги – Ювентус / Фото ФК Ювентус

Ювентус и сборная К-Лиги устроили настоящую перестрелку в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Сборная звезд К-Лиги – Ювентус – 3:3

Голы: Осмар, 7, Чезинья, 45; Таррарт, 50 – Мураторе, 9; Матюйди, 78, Перейра, 82

Ювентус презентовал необычную форму с яркими элементами на футболке

В начале игры команды сразу обменялись голами, а перед свистком на перерыв корейцы вышли вперед.

Во втором тайме сборная звезд К-Лиги удвоили преимущество, но туринцы не были намерены сдаваться. Голы Матюйди и Перейры зафиксировали на табло ничью – 3:3.

Стоит отметить, что в спарринге не принимал участие главная звезда туринцев Криштиану Роналду.

Ювентус – Интер: шоу Роналду с очередным голом, фиаско Де Лигта и невероятный Буффон, который взял три пенальти

blog_ava
Заря победила Будучность в Лиге Европы: подтверждение класса луганчан, удачный дебют Скрипника и проблемы при стандартах
02:50
1118
Теги
Ювентус Ювентус Южная Корея Южная Корея Межсезонные сборы Видеоновости Товарищеские матчи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
45
мин
Реал Мадрид
02:30
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук