Ювентус не справился со звездами южнокорейской лиги в спарринге

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Украина рискует потерять одну команду в Лиге чемпионов – сезон 2019/20 как момент истины
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Динамо – Шахтер: польский канал вызвал истерику местных фанатов из-за новости о показе Суперкубка УкраиныУкраина — 20:06 609
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Динамо, Заря и Десна не намерены транслировать матчи на ТК Футбол, несмотря на решение о едином телепулеУкраина — 17:25 471
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Цыганков вернулся в общую группу Динамо перед матчем против Шахтера – трое других игроков не тренируются с командойСуперкубок Украины — 12:53 406
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Динамо официально представило Караваева и Кадири – Хацкевич рассказал о первых впечатлениях от работы с новичкамиУкраина — 11:58 400