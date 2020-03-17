Форвард Ворсклы Кулач надеется на возобновление УПЛ после паузы – у полтавчан есть незавершенные дела и в Кубке

Нападающий Ворсклы Владислав Кулач поделился мыслями о прекращении всех футбольных соревнований в Украине на неопределенный срок.

"Мне кажется, было бы справедливее все же доиграть чемпионат после паузы, связанной с ситуацией в мире. Все же у каждой команды свои задачи, и были еще возможности изменить ситуацию в таблице. Поэтому, на мой взгляд, в любом формате чемпионат справедливо довести до конца. Ведь есть еще тот же Кубок.

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Конечно, добравшись до полуфинала, грех не хотеть выйти в финал. В нашей команде всего один игрок, который играл в финале Кубка. Поэтому каждому из нас хочется достичь успеха в Кубке и выйти в финал. В карьере таких матчей немного, будем стремиться пройти Мариуполь.

Пока неизвестно, кто из соперников легче. С Динамо мы провели равный матч, пропустив на последней минуте решающий гол. Мариуполю проиграли 0:3. Поэтому в Кубке фаворитов никогда нет. Тот же Минай, уверен, будет серьезно настраиваться на Динамо", – рассказал Кулач в комментарии Команда№1.

Напомним, перед остановкой УПЛ Ворскла шла на 10 строчке турнирной таблицы. Также полтавчане пробились в полуфинал Кубка Украины, где будут играть против Мариуполя.

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