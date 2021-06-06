Форвард Витебска утонул в озере – футболисту было 20 лет
6 июня 13:08 - Читати українською
С нигерийским легионером Кельвином Оденигбо, который выступал за белорусский клуб на правах аренды, произошел трагический случай.
Нападающий Витебска Кельвин Оденигбо утонул в озере Белое возле села Новоселки Витебского района, сообщает byTribuna.
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20-летний нигерийский футболист провел четыре матча в Высшей лиге чемпионата Беларуси, отдав одну голевую передачу.
Напомним, Оденигбо перешел в Витебск в нынешнем году на правах аренды из NAF Rockets – команды из второго дивизионае чемпионата Нигерии, которая спонсируется ВВС страны.
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