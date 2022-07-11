Курйозний епізод трапився під час матчу Канадської Прем'єр ліги, в якому Валур приймав Галіфакс.

Господарі повинні були відкривати рахунок на 18-й хвилині, але проти цього сенсаційно виявився нападник Валура Вільям Акіо. Форвард бездумно вибив м'яч із лінії воріт суперника. Екстраординарна ситуація. Гравці Валура доводили, що гол був, а футболісти Галіфакса були переконані в протилежному. Зрештою, арбітри встановили, що рахунок не змінився.

Хвилина слави і ганьби – у Лізі чемпіонів форвард забив гол й відразу отримав червону, підставивши команду під поразку

Вільям Акіо пояснював свій вчинок тим, що нібито вважав, що м'яч вже перетнув лінію і таким способом він просто хотів відсвяткувати гол. Зрештою, одноклубники врятували 23-річного форварда від цілковитої ганьби. Наприкінці матчу Валур таки вирвав перемогу завдяки Дайєру.