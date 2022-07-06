Накануне Мальмё в первом матче квалификации Лиги чемпионов одолел Викингур Рейкьявик (3:2), но героем вечера однозначно стал нападающий исландцев.

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Кристалл Игнасон помог своей команде сравнять счет в конце первого тайма, но его радость была недолгой. Форвард решил отпраздновать забитый мяч прямо перед фан-сектором хозяев. Началась потасовка. Рефери показал Игнасону желтую, которая для него стала второй. Еще абсурднее это удаление делает тот факт, что первое предупреждение футболист получил за симуляцию.

Мальмё, получив численное преимущество, еще до перерыва забил еще один гол, а в конце матча даже третий. Правда, Викингуру удалось сохранить интригу перед домашним поединком, сократив отставание до минимума уже в компенсированное время.