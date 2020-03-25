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Форвард сборной Украины продемонстрировал, как поддерживает форму во время карантина

15:57 56 Читати українською
Форвард сборной Украины продемонстрировал, как поддерживает форму во время карантина
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Лучший бомбардир украинской Премьер-лиги Жуниор Мораес несмотря на отсутствие командных тренировок пытается держать себя в тонусе.

На прошлой неделе были приостановлены все футбольные турниры в Украине и игроки ушли на карантин, который сегодня, 25 марта, был продлен до 24 апреля. Но несмотря на вынужденную паузу футболисты – профессионалы, поэтому должны даже в домашних условиях постоянно поддерживать свою форму.

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Форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Жуниор Мораес на официальной странице донецкого Шахтера в социальной сети Instagram показал болельщикам свой домашний спортзал и продемонстрировал несколько основных упражнений, чтобы держать себя в тонусе.

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@jrmoraes10 поддерживает форму дома. Расскажите нам в комментариях, чем вы занимаетесь во время карантина. ⠀ @jrmoraes10 maintains his fitness at home. Tell us in the comments what you have been doing while in self-quarantine. ⠀ @jrmoraes10 підтримує форму вдома. Розкажіть нам у коментарях, чим ви займаєтеся під час карантину. ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #1936 #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UA #UKR #football #футбол #карантин #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #stayhome #stayathome #stayhealthy #staystrong

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Шахтер Шахтер коронавирус Жуниор Мораес Жуниор Мораес Сборная Украины
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