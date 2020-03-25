Форвард сборной Украины продемонстрировал, как поддерживает форму во время карантина

Лучший бомбардир украинской Премьер-лиги Жуниор Мораес несмотря на отсутствие командных тренировок пытается держать себя в тонусе.

На прошлой неделе были приостановлены все футбольные турниры в Украине и игроки ушли на карантин, который сегодня, 25 марта, был продлен до 24 апреля. Но несмотря на вынужденную паузу футболисты – профессионалы, поэтому должны даже в домашних условиях постоянно поддерживать свою форму.

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Форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Жуниор Мораес на официальной странице донецкого Шахтера в социальной сети Instagram показал болельщикам свой домашний спортзал и продемонстрировал несколько основных упражнений, чтобы держать себя в тонусе.

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