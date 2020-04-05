Форвард сборной России самовольно покинул Испанию ради 18-летия внучки Ельцина, с которой встречается после развода

Нападающий Сельты Федор Смолов поставил личную жизнь выше указаний клуба.

Форвард сборной России, который выступает за Сельту на правах аренды из московского Локомотива, на частном самолете самовольно покинул Испанию, несмотря на введенный карантин. Смолов несколько раз просил у клуба разрешения на полет в Россию, но получил отказ.

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Впрочем, нападающий решил пренебречь запретом и полетел в Россию на празднование 18-летия Марии Юмашевой. Невеста Смолова является внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина.

Правда, галисийский клуб не оценил романтический поступок Смолова. По возвращении в Испанию он получит наказание от Сельты, которая уже осудила такие действия футболиста, сообщает AS.

Напомним, 30-летний Смолов свое время был женат на российской модели Виктории Лопыревой, но их брак распался несколько лет назад.

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