Форвард Реала Родриго совершил грубый фол в матче за сборную Бразилии U-20 на Копа Америка-2019

Нападающий сборной Бразилии Родриго отметился позорным поступком в матче Копа Америка-2019 U-20 против Венесуэлы.

Эпизод случился уже в компенсированное арбитром время. Игрок сборной Венесуэлы жестко отобрал мяч у партнера Родриго Жонаса Торо, на что нападающий Сантоса ответил грязным подкатом.

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За свою выходку Родриго сразу получил красную карточку, а сборная Бразилии не смогла отквитать хотя бы один мяч, уступив со счетом 0:2, и опустилась на последнее место в группе.

Напомним, что Реал официально оформил трансфер Родриго в июне. "Сливочные" заплатят за нападающего 45 млн евро. Еще 15 млн получат посредники. К мадридцам Родриго Силва де Гоис, который на правах аренды выступает за Сантос, должна присоединиться летом.

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