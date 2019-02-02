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Форвард Реала Родріго здійснив брутальний фол в матчі за збірну Бразилії U-20 на Копа Амеріка-2019

11:51 39 Читать на русском
Форвард Реала Родріго здійснив брутальний фол в матчі за збірну Бразилії U-20 на Копа Амеріка-2019
Родріго / фото із соцмереж

Нападник збірної Бразилії Родріго відзначився ганебним вчинком в матчі Копа Амеріка-2019 U-20 проти Венесуели.

Епізод трапився вже у компенсований арбітром час. Гравець збірної Венесуели жорстко відібрав м'яч у партнера Родріго Жонаса Торо, на що нападник Сантоса відповів брудним підкатом.

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За свою витівку Родріго відразу отримав червону картку, а збірна Бразилії не змогла відквитати бодай один м'яч, поступившись з рахунком 0:2, та опустилася на останнє місце в групі.

Нагадаємо, що Реал офіційно оформив трансфер Родріго в червні минулого року. "Вершкові" заплатять за нападника 45 млн євро. Ще 15 млн отримають посередники. До мадридців Родріго Сілва де Гоїс, який на правах оренди виступає за Сантос, має приєднатися влітку.

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Теги
Світ Бразилія Бразилія Венесуела Венесуела Відеоновини Родріго Сілва де Гоїс Родріго Сілва де Гоїс
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