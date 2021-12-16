Радикальные ультрас памплонцев уже несколько месяцев оскорбляют 27-летнего игрока, открыто поддерживающего неделимость Испании. Очередной акт проявления ненависти произошел в концовке матча против Барселоны (2:2), сообщает Marca.

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На 86-й минуте Авила забил спасительный мяч и побежал праздновать к родным трибунам. Реакция "благодарной" публики – оскорбления, забросы мусором, а один индивидум даже плюнул на форварда Осасуны. Клуб уже пообещал провести расследование и наказать главных разбойников.

Добавим, что Авила стал сенсацией в прошлом сезоне Примеры, но аргентинца серьезно подкосили два подряд разрыва "крестов". В текущей кампании Чими провел 18 матчей и забил 4 гола.

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