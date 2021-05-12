30-летний бомбардир Кристал Пэлас открыл счет в поединке 32-го тура АПЛ против Саутгемптона. Правда, его гола оказалось мало, и команда Бентеке уступила.

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Результативный удар стал для Кристиана 80-м в английской элите. Один из главных менеджеров статистического портала Opta Данкан Александер заметил интересный факт по этому случаю. Бентеке забил в Премьер-лиге больше, чем Андрей Шевченко (9 голов) и Эрик Кантона (70 мячей) вместе взятые.

К слову, украинец выступал в Англии за Челси в течение 2006-2009 годов. Легендарный француз поиграл на Туманном Альбионе с 1992 по 1997 годы за Лидс и Манчестер Юнайтед.

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