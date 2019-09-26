Форвард Карпат Кириленко объяснил, почему команда уступила Ингульцу

Форвард Карпат Кирилл Кириленко прокомментировал поражение от Ингульца в матче 3 предварительного раунда Кубка Украины.

"Карпаты провели лучше и первый, и второй тайм. Моменты это подтверждают. Во втором тайме не хватило свежей мысли в голове, чтобы завершить начатое, забить. Моменты у нас были. Забей мы свои мячи, дело точно не дошло бы до серии пенальти", – сказал Кириленко программе Футбол NEWS.

Фантастическое дежавю в видеообзоре матча Ингулец – Карпаты – 0:0 (7:6 пен)

Львовские Карпаты пятый раз подряд вылетают из Кубка Украины от представителя низшего дивизиона и второй раз подряд именно от Ингульца.

Последний раз "зелено-белые" играли в финале Кубка в сезоне 2005/06, уступив киевскому Динамо.

Кубок Украины: Карпаты вылетели в серии пенальти и другие результаты матчей 3-го предварительного этапа