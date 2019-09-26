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Форвард Карпат Кириленко объяснил, почему команда уступила Ингульцу

15:30 79 Читати українською
Форвард Карпат Кириленко объяснил, почему команда уступила Ингульцу
Кирилл Кириленко / ФК Карпаты

Форвард Карпат Кирилл Кириленко прокомментировал поражение от Ингульца в матче 3 предварительного раунда Кубка Украины.

 

"Карпаты провели лучше и первый, и второй тайм. Моменты это подтверждают. Во втором тайме не хватило свежей мысли в голове, чтобы завершить начатое, забить. Моменты у нас были. Забей мы свои мячи, дело точно не дошло бы до серии пенальти", – сказал Кириленко программе Футбол NEWS.

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Львовские Карпаты пятый раз подряд вылетают из Кубка Украины от представителя низшего дивизиона и второй раз подряд именно от Ингульца.

Последний раз "зелено-белые" играли в финале Кубка в сезоне 2005/06, уступив киевскому Динамо.

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Карпаты Карпаты Кубок Украины Ингулец Ингулец Кирилл Кириленко Кирилл Кириленко Ингулец - Карпаты
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