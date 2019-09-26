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Форвард Карпат Кириленко пояснив, чому команда поступилась Інгульцю

15:26 360 Читать на русском
Форвард Карпат Кириленко пояснив, чому команда поступилась Інгульцю
Кирило Кириленко / ФК Карпати

Форвард Карпат Кирило Кириленко прокоментував поразку від Інгульця в матчі 3 попереднього раунду Кубка України.

 

"Карпати провели краще і перший, і другий тайм. Моменти це підтверджують. У другому таймі не вистачило свіжої думки в голові, щоб завершити розпочате, забити. Моменти у нас були. Забий ми свої м'ячі, справа точно не дійшла б до серії пенальті", – сказав Кириленко програмі Футбол NEWS.

Фантастичне дежавю у відеоогляді матчу Інгулець – Карпати – 0:0 (7:6 пен)

Львівські Карпати вп'яте поспіль вилітають з Кубка України від представника нижчого дивізіону і вдруге поспіль саме від Інгульця.

Востаннє "зелено-білі" грали у фіналі Кубка у сезоні 2005/06, поступившись київському Динамо.

Кубок України: Карпати вилетіли в серії пенальті та інші результати матчів 3-го попереднього етапу

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