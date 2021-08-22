Мариуполь – Заря

Азовцы откровенно провалили начало сезона, потерпев три поражения в четырех турах. Набрать очки удалось только в матче-открытии чемпионата против Львова, у которого пока тоже ничего не получается, однако там хотя бы никто не паникует – а вот в Мариуполе намечается явный кризис. Вследствие потери прошлогодних лидеров, аренды необстрелянных юношей и травм в полузащите, средний возраст команды опустился до 19,5 лет, что вылилось в домашнее поражение от кризисного Черноморца с тремя пропущенными голами.

Дипломатичный и открытый для СМИ Остап Маркевич после этой неудачи даже не пришел на послематчевое флеш-интервью, а в прессе стали говорить о возможности отставки тренера. Впрочем, вряд ли она что-то способна решить – азовцы страдают от кадрового кризиса, но само содержание футбола у них неплохое. Они часто заходят в штрафную и демонстрируют высокий (как для своих условий) темп, а интенсивность прессинга на отдельных отрезках доходит до безумных 5,57 PPDA. Мариуполь остается опасным, но команде нужно хотя бы вылечить своих основных хавбеков. Без них все разваливается.

Заря – еще одна беда нового сезона. Подопечные Виктора Скрипника сумели отпраздновать только одну победу в новом чемпионате, разгромив Ингулец на выезде – хотя там все могло завершиться со счетом 3:3, а не 5:1. С Динамо у луганчан не работал прессинг и позиционное наступление, Александрия разорвала их на контратаках, а Минай относительно уверенно удержал ничью в Запорожье. Вишенкой на торте стал матч против Рапида в Вене, где команда потерпела разгром при бешеном преимуществе в количестве моментов и качестве игры.

"Мужикам" срочно нужно спасать ситуацию. В Лиге Европы это будет сделать даже проще, ведь австрийцы не привыкли закрываться (хотя на этот раз они постараются), однако в рамках УПЛ коллективу очень трудно – явно слабее соперники ставят "автобус" и наказывают Зарю за привозную оборону и плохое продвижением мяча в позиционных атаках. Луганчане критически зависимы от пространства и игры на встречных курсах. Тем не менее, сегодня им необходимо сцепив зубы взять три очка на характере – осечка недопустима.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чех, Очеретько (Мариуполь)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Заря

Мариуполь: Кудрик – Микицей, Мампасси, Чоботенко, Стасюк – Петерман – Вьюнник, Плакса, Мышнёв, Топалов Кулаков

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Хомченовский – Цвек – Кочергин, Булеца, Кристиан – Гладкий, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Мариуполь всегда давал бой Заре, но прямо сейчас команда Остапа Маркевича не готова к битве с луганчанами.У них крайне серьезные проблемы в средней линии и слишком молодой состав, а луганчане сегодня еще и чрезвычайно мотивированы. Разница в силе соперников очень большая, поэтому стоит ставить на победу "мужиков". Любой другой результат станет сенсацией.

Колос – Александрия

Ковалёвцы в начале сезона тоже разочаровывают. В трех первых матчах они набрали четыре очка, но по качеству игры Колос не заслужил даже на них – с Вересом была зафиксирована ничья почти без моментов, Металлист 1925 победили при значительно лучшем футболе харьковчан, а с Рухом команда "горела" по всем показателям до 60-х минут. К этому следует добавить вылет от Караганды, которую в следующем же поединке после еврокубков разгромили в чемпионате со счетом 8:1.

Руслан Костышин в случае поражения от Руха даже собирался подать в отставку, но характер у "земледельцев" еще не исчез. Они спасли ничью с львовянами, играя в меньшинстве, да и с Металлистом 1925 коллектив сумел собраться. Довольно неплохо проявляют себя Сантос, Денис Костышин и Черноморец. Тем не менее, одного характера для чемпионата мало. С нынешним футболом Колос прекратит борьбу за топ-5 еще до зимы.

К счастью для Руслана Костышина, сегодня в соперники выпал Робин Гуд, который отбирает очки у богатых и раздает их бедным. Речь об Александрии, стабильно чередующей победы над лидерами с неудачами в проходных матчах – после победы над Зарей "желто-черные" проиграли Минаю, чтобы потом переиграть Шахтер и разделить очки со Львовом. Впрочем, старт сезона все равно можно назвать успешным, ведь после ухода Владимира Шарана и масштабного обновления состава команде прочили борьбу за выживание.

Проблемой александрийцев является заточенность на контратаки. Подопечные Юрия Гуры здорово ведут борьбу на всех клочках поля, быстро возвращают мяч после потерь и еще быстрее доводят его до чужой штрафной, но если соперник закрылся – жди беды. Так, в поединке с Минаем коллектив провел аж 42 позиционных атаки, но выжал из них только 9 ударов на 0,33 ожидаемых голов. Колос тоже умеет закрываться, поэтому сегодня "желто-черным" будет тяжело.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Ром (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – Александрия

Колос: Волынец – Золотов, Павловец, Новак, Черноморец – Задоя, Богданов – Ильин, Костышин, Сантос – Лысенко

Александрия: Билык – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков – Демченко, Калюжный – Одарюк, Ковалец, Третьяков – Спинелли

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Сегодня стоит ожидать того же сценария,что и в матчах Александрии против аутсайдеров. Ковалёвцы закроются и будут искать шансы на контратаках, а подопечные Владимира Гуры проведут кучу атак без качественного завершения. Ковалёвцы и сами хотели бы атаковать больше, однако в начале нынешнего сезона они в лучшем случае могут стерильно владеть мячом – хотя это тоже не лучший вариант для александрийцев.

В целом, команды равны, поэтому наиболее вероятной кажется ничья.

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