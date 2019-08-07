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Форвард Гамбурга, вероятно, изменил дату рождения и выступал под чужим именем – невероятная афера

15:58 15 Читати українською
Форвард Гамбурга, вероятно, изменил дату рождения и выступал под чужим именем – невероятная афера
Бакери Ятта / Witters

Африканский футболист Бакери Ятта подозревается в феерическом обмане.

Издание SportBild опубликовало интересное исследование. 21-летний форвард Гамбурга Бакери Ятта на самом деле может быть 23-летним гамбийским нападающим Бакари Даффе.

Фото двух футболистов почти идентичны, а африканские тренеры Абу Диарра и Мустафа Мане, которые работали с Даффе, узнали в игроке Гамбурга своего бывшего подопечного. Еще одно доказательство – в соцсетях Ятта гамбийские фаны называют его никнеймом Даффе "canoe".

Слишком много совпадений. Когда Ятта приехал в Германию в 2015-м, он сказал, что не выступал за африканские клубы. В том же году Даффе, поигравший за несколько местных клубов и сборную Гамбии U-20, полностью исчез из футбольного мира.

Также Ятта сократил себе возраст до 17 лет, хотя ему на тот момент уже должно было быть 19. Причина проста – футболист хотел получить вид на жительство в Германии. Если бы он признался, что совершеннолетний, ему бы ее могли не выдать.

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