Форвард Гамбурга, ймовірно, змінив дату народження та виступав під чужим ім'ям – неймовірна афера

Африканський футболіст Бакері Ятта підозрюється в феєричному обмані.

Видання SportBild опублікувало цікаве дослідження. 21-річний форвард Гамбурга Бакері Ятта насправді може бути 23-річним гамбійським нападником Бакарі Даффе.

Фото двох футболістів майже ідентичні, а африканські тренери Абу Діарра та Мустафа Мане, які працювали з Даффе, впізнали у гравці Гамбурга свого колишнього підопічного. Ще один доказ – у соцмережах Ятта гамбійські фани називають його нікнеймом Даффе "canoe".

Занадто багато збігів. Коли Ятта приїхав у Німеччину в 2015-му, він сказав, що не виступав за африканські клуби. У той же рік Даффе, який пограв за декілька місцевих клубів і збірну Гамбії U-20, повністю зник з футбольного світу.

Також Ятта скоротив собі вік до 17 років, хоча йому на той момент вже мало б бути 19. Причина проста – футболіст хотів отримати посвідку на прожиття в Німеччині. Якби він зізнався, що повнолітній, йому б її могли не видати.

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