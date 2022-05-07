Нападник "біло-синіх" Владислав Кулач розповів, як провів день народження у складі команди та висловився щодо коштів, які кияни зібрали на допомогу Україні.

"Команда мене привітала, але настрій не дуже святковий, тому що ми хвилюємось за нашу країну, кожен день дивлюсь лише новини. Вважаю, що перебуваючи тут, ми допомагаємо чим можемо – на футбольному полі, відволікаючи людей.

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Упевнений, що перемога буде за нами, тому що в нас сильна країна, сильні люди, які об’єднались у цей час. Тому я вірю, що дуже скоро все це закінчиться, і наша країна буде найкращою у світі. Слава Україні! Бажання не прийнято розголошувати, але і так зрозуміло, що я загадав: аби в нашій країні та в цілому світі був мир.

Благодійні матчі виправдали своє проведення? Вважаю, що так, адже це великі кошти (Динамо зібрало понад 22 млн гривень своїми благодійними іграми – прим.), які підуть на допомогу. Ми стараємося допомагати і поза футбольним полем. Ці кошти точно підуть на користь.

Послання захисникам України? Хочу сказати, що ті, хто захищають нашу країну – великі люди, справжні герої. Ми пишаємося ними. Бажаю їм здоров’я, незламності, якомога більше сил. Перемога точно буде за нами", – поділився Кулач у коментарі офіційному сайту Динамо.

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