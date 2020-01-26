Форвард Депортиво забил курьезный гол Альбасете, нанеся команде Зозули второе поражение подряд

Альбасете уступил дома Депортиво (0:1) в матче 25-го тура Сегунды. Команда Зозули пропустила курьезный гол.

Единственный гол в отчетной встрече забил Сабин Мерино. Арройо, пытаясь прервать подачу с правого фланга, неосторожно сыграл пяткой и попал в форварда гостей, от которого мяч попал за шиворот Томеу. Курьезный, но заслуженный гол команды Фернандо Васкеса, который к тому же стал победным.

Альбасете продолжил свою ужасную серию против Депортиво – Зозуля провел скромный матч

Поражение от Депортиво стало для Альбасете вторым подряд в матчах Сегунды. В целом же безвыигрышная серия "механического сыра" теперь насчитывает 10 матчей, не считая сорванного поединка с Райо из-за оскорблений в адрес Романа Зозули.

После 24-х туров Альбасере находится на шестнадцатом месте в турнирной таблице всего в трех очках от зоны вылета. У Депортиво на один пункт меньше, но серия из 5 побед подряд в активе.