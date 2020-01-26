Форвард Депортіво забив курйозний гол Альбасете, завдавши команді Зозулі другої поразки поспіль

Альбасете поступився вдома Депортіво (0:1) у матчі 25-го туру Сегунди. Команда Зозулі пропустила курйозний гол.

Єдиний гол у звітній зустрічі забив Сабін Меріно. Арройо, намагаючись перервати подачу з правого флангу, необережно зіграв п'ятою і влучив у форварда гостей, від якого м'яч потрапив за комірець Томеу. Курйозний, але заслужений гол команди Фернандо Васкеса, який до того ж став переможним.

Альбасете продовжив свою жахливу серію проти Депортіво – Зозуля провів скромний матч

Поразка від Депортіво стала для Альбасете другою поспіль у матчах Сегунди. Загалом же безвиграшна серія "механічного сиру" тепер налічує 10 матчів, не враховуючи зірваного поєдинку з Райо через образи на адресу Романа Зозулі.

Після 24-х турів Альбасере перебуває на 16-у місці в турнірній таблиці всього у трьох очках від зони вильоту. У Депортіво на один пункт менше, але серія з 5 перемог поспіль у активі.