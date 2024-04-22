Воспитанники харьковского Металлиста прибыли во Францию, где примут участие в спортивных и культурных мероприятиях городами-побратимами Лилль и Харьков.

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Наставник "догов" Паулу Фонсека лично встретился с детьми и провел им экскурсию по стадиону и отвел в раздевалку команды. В течение 10 дней юноши из Металлиста будут участвовать в товарищеских матчах и официальных мероприятиях во время визита.

Напомним, что Фонсека работал в Украине с Шахтером с 2016 по 2019 годы. Португальский специалист с "горняками" трижды выигрывал УПЛ и трижды завоевывал Кубок Украины.

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