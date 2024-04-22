Вихованці харківського Металіста прибули до Франції, де візьмуть участь у спортивних та культурних заходах містами-побратимами Лілль та Харків.

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Наставник "догів" Паулу Фонсека особисто зустрівся з дітьми й провів їм екскурсію стадіоном та відвів до роздягальні команди. Протягом 10 днів юнаки з Металіста братимуть участь у товариських матчах та офіційних заходах під час візиту.

Нагадаємо, що Фонсека працював в Україні з Шахтарем з 2016 по 2019 роки. Португальський фахівець з "гірниками" тричі вигравав УПЛ та тричі здобував Кубок України.

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