Паулу Фонсека является главным претендентом на пост наставника Фиорентины, сообщает Sport Italia.

Фонсека имеет шансы возглавить середняка АПЛ – у экс-тренера Шахтера два конкурента

Руководство "фиалок" уже встречалось с португальским специалистом, на следующей неделе после завершения сезона Серии А стороны уже предметно сядут за стол переговоров.

Рома уже сообщила, что на место Фонсеки летом придет Жозе Моуринью. По итогам сезона, экс-тренер Шахтера не смог вывести "волков" даже в Лигу Европы.

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