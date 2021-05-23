Фонсека стал фаворитом Фиорентины – экс-тренер Шахтера уже начал переговоры с "фиалками"
18:13 - Читати українською
Главный тренер Ромы Паулу Фонсека имеет отличный шанс остаться в Серии А.
Паулу Фонсека является главным претендентом на пост наставника Фиорентины, сообщает Sport Italia.
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Руководство "фиалок" уже встречалось с португальским специалистом, на следующей неделе после завершения сезона Серии А стороны уже предметно сядут за стол переговоров.
Рома уже сообщила, что на место Фонсеки летом придет Жозе Моуринью. По итогам сезона, экс-тренер Шахтера не смог вывести "волков" даже в Лигу Европы.
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