Главный тренер Ромы Паулу Фонсека попал на радары Вулверхэмптона, который по окончании сезона останется без наставника.

Накануне "волки" объявили об уходе Нуну Эшпириту Санту с должности главного тренера. Середняк АПЛ быстро начал поиски замены.

Фонсека получил шанс остаться в Италии

Как утверждает Daily Mirror, Паулу Фонсека стал целью руководства клуба на ближайшие сезоны. Издание также сообщает, что на вакантную должность есть еще один кандидат – экс-наставник Бенфики Бруно Лаге. А вот Football Insider называет и второго конкурента для наставника Ромы – это бывший тренер Ренна Сабри Лямуши.

К слову, 48-летний португалец перебрался в Рим из Шахтера в 2019-м. Паулу Фонсека вскоре расстанется с Ромой, а его преемником будет Жозе Моуринью.

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