Фонсека: Комплектация Шахтера этой зимой уже завершена

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями от матча против Карабаха (3:1).

Мы провели хорошую игру, особенно первый тайм, выполнили все запланированное. Отмечу, что нам противостояла хорошо организованная команда. У меня была возможность посмотреть несколько матчей соперника – с Ворсклой и Спортингом. Знали, что легко не будет, ведь Карабах сильный соперник – это участник еврокубков. К сожалению, погодные условия сегодня довольно сложные, но матчем я остался доволен.

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Оценить действия Бондаренко? Валерий провел с нами только две-три тренировки. Он пока не знает наших принципов организации обороны. Еще многому предстоит научиться, интегрироваться в наш стиль защиты, но дебют положительный.

Будут ли приобретены еще игроки зимой? Все ребята, которые тренировались с нами сейчас, справились с заданиями на первую часть сборов. И в ближайшем будущем к нам присоединятся, возможно, один-два игрока. Говорю только о тех, кто уже гарантировано в Шахтере – Манор Соломон и Маркос Антонио. Последний еще очень молодой, ему также понадобится некоторое время, чтобы научиться нашей игре", – сказал португалец клубной пресс-службе.

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