Фонсека: Комплектація Шахтаря цієї зими вже завершена

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився враженнями від матчу проти Карабаха (3:1).

"Ми провели хорошу гру, особливо перший тайм, виконали все заплановане. Зазначу, що нам протистояла добре організована команда. У мене була можливість подивитися декілька матчів суперника – з Ворсклою і Спортінгом. Знали, що легко не буде, адже Карабах сильний – це учасник єврокубків. На жаль, погодні умови сьогодні досить складні, але матчем я залишився задоволений.

Шахтар – Карабах – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Оцінити дії Бондаренка? Валерій провів з нами лише два-три тренування. Він поки не знає наших принципів організації оборони. Ще багато чому належить навчитися, інтегруватися в наш стиль захисту, але дебют позитивний.

Чи будуть придбані ще гравці взимку? Я задоволений комплектацією команди і, в принципі, вона вже завершена. Всі хлопці, які тренувалися з нами зараз, впоралися із завданнями на першу частину зборів. І в найближчому майбутньому до нас приєднаються, можливо, один-два гравці. Говорю тільки про тих, хто вже гарантовано в Шахтарі – Манор Соломон і Маркос Антоніо. Останній ще дуже молодий, йому також знадобиться деякий час, щоб навчитися нашій грі", – сказав португалець клубній прес-службі.

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