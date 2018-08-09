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Фонсека проконсультировал Брагу накануне матча против Зари

15:50 118 Читати українською
Фонсека проконсультировал Брагу накануне матча против Зари
Паулу Фонсека / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Пауло Фонсека помог своей бывшей команде в подготовке к матчу против Зари.

Брага на своем официальном Твиттере выложила видео, где Фонсека рассказывает о Заре одному из менеджеров клуба.

Напомним, ранее тренер Шахтера заявлял, что Заря не пройдет Брагу.

Стоит отметить, что Паулу Фонсека возглавлял Брагу с 2015 по 2016 год.

Заря Брага: прогноз на матч Лиги Европы

Матч третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы Заря Брага состоится сегодня, 9 августа, на стадионе Славутич-Арена в Запорожье. Начало матча в 21:30.

Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Заря - Брага: Четверг 09 августа 2018

Заря
до матча
4
час
:
34
мин
Брага
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Заря - Брага Заря Заря Паулу Фонсека Паулу Фонсека Лига Европы Брага Брага
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