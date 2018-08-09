Фонсека проконсультировал Брагу накануне матча против Зари

Главный тренер Шахтера Пауло Фонсека помог своей бывшей команде в подготовке к матчу против Зари.
Брага на своем официальном Твиттере выложила видео, где Фонсека рассказывает о Заре одному из менеджеров клуба.
Напомним, ранее тренер Шахтера заявлял, что Заря не пройдет Брагу.
Стоит отметить, что Паулу Фонсека возглавлял Брагу с 2015 по 2016 год.
Заря – Брага: прогноз на матч Лиги Европы
Матч третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы Заря – Брага состоится сегодня, 9 августа, на стадионе Славутич-Арена в Запорожье. Начало матча в 21:30.