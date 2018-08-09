Фонсека проконсультував Брагу напередодні матчу проти Зорі

Головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека допоміг своїй колишній команді у підготовці до матчу проти Зорі.

Брага на своєму офіційному Твіттері виклала відео, де Фонсека розповідає про Зорю одному з менеджерів клубу.

Нагадаємо, раніше тренер Шахтаря заявляв, що Зоря не пройде Брагу.

Варто відзначити, що Паулу Фонсека очолював Брагу з 2015 по 2016 рік.

Зоря – Брага: прогноз на матч Ліги Європи

Матч третього кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги Європи Зоря – Брага відбудеться сьогодні, 9 серпня, на стадіоні Славутич-Арена в Запоріжжі. Початок матчу о 21:30.