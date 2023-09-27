Франция. Лига 1, 6 тур

Лилль – Реймс – 1:2

Голы: Андре, 80 – Дарами, 12, Накамура, 16

Реймс в прошлом сезоне заставил о себе говорить из-за 30-летнего тренера Уилла Стилла. В новой кампании дела тоже обстоят неплохо. Стилл сегодня выиграл дуэль у Паулу Фонсеки.

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Лилль пропустил два быстрых гола. Дарами отличился после розыгрыша углового, а Накамура завершил образцовую вертикальную атаку гостей. В обоих случаях ассистировал партнерам Мунеци.

После перерыва Лилль оказал давление на ворота Реймса и отыграл один мяч – Исмаили удачно забросил на Андре. Однако на больше хозяева не сподобились. Лилль с 8 очками опустился на 11 место. Реймс идет пятым.

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