Фонсека програв Реймсу та опустився в нижню частину таблиці – асист Ісмаїлі не врятував
Франція. Ліга 1, 6 тур
Лілль – Реймс – 1:2
Голи: Андре, 80 – Дарамі, 12, Накамура, 16
Реймс в минулому сезоні змусив про себе говорити через 30-річного тренера Вілла Стілла. У новій кампанії справи також йдуть непогано. Стілл сьогодні виграв дуель в Паулу Фонсеки.
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Лілль пропустив два швидкі голи. Дарамі відзначився після розіграшу кутового, а Накамура завершив зразкову вертикальну атаку гостей. В обох випадках асистував партнерам Мунеці.
По перерві Лілль створив тиск на ворота Реймса та відіграв один м'яч – Ісмаїлі вдало закинув на Андре. Однак на більше господарі не спромоглися. Лілль з 8 очками опустився на 11 місце. Реймс йде п'ятим.
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