49-летний португальский специалист заинтересовал Лилль, информирует GFFN . Чемпионы Франции 2020/21 ищут замену Жослену Гурвеннеку, под руководством которого команда финишировала на 10 строчке Лиги 1.

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Стороны уже начали переговоры, но пока конкретные предложения французы Паулу не делали. Сам Фонсека заинтересован в работе с Лиллем, потому что стремится остаться работать в Европе. Из-за этого он несколько раз отказал клубам из-за океана.

Напомним, Фонсека уже около года находится без работы. Последним его клубом была Рома, до этого он в течение 2016-2019 годов тренировал Шахтер.

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